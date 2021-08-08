الامارات | 1410 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية في الدولة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 1410 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية في الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 274,480 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكشف نتائج الفحوص عن 1410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة في بيان أن عدد حالات الشفاء في الدولة، خلال يوم واحد، وصل إلى 1399 حالة شفاء، مؤكدة وفاة 4 حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App