خلال 3 ساعات.. شرطة رأس الخيمة تضبط آسيوياً طعن شخصين وحاول مغادرة الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - ثمن اللواء علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، جهود الفريق الذي تمكنت بموجبه إدارة التحريات والمباحث الجنائية من القبض على آسيوي خلال 3 ساعات بعد أن طعن شخصين آسيويين وحاول مغادرة الدولة لبلاده عبر مطار رأس الخيمة الدولي، مما يدل على سرعة الإجراءات والاستجابة والتعامل الاحترافي مع العملية، والوصول للمتهم في وقت قياسي، وهي ثمرة لعمليات التطوير والتدريب والتأهيل للكفاءات العاملة في الشرطة لتكون على الدوام قادرة على مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الاختصاص، مما يعزز من مسيرة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التحرك السريع وجمع المعلومات والتنسيق الفوري مع مختلف الأجهزة حالت دون مغادرة المتهم للدولة.

وتقدم سعادة القائد العام لشرطة رأس الخيمة كذلك بجزيل شكره لأحد أفراد المجتمع على حسه الأمني العالي وإبلاغه غرفة العمليات عن الواقعة، وكذلك تقدم بالشكر للقائمين على مطار رأس الخيمة الدولي، تقديراً للتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ما أدى إلى القبض على المتهم قبل صعوده للطائرة، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال العميد أحمد سعيد المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود آسيوي تعرض لمحاولة القتل خلف أحد متاجر الإمارة، فانتقل على الفور فريق من الإدارة بصحبة خبراء من الجهات المختصة، بمعرفة النيابة العامة وتم نقل المصاب عبر الإسعاف الوطني إلى أحد مستشفيات الإمارة، وخلال الأثناء وصل بلاغ آخر بوجود شخص آسيوي آخر تعرض لمحاولة قتل كذلك في المنطقة نفسها، وعلى الفور انتقل الفريق المختص إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى المستشفى.