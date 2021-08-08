الامارات | نفذ جريمتي طعن وحاول الهروب عبر المطار.. وآثار الدماء تكشفه

شكرا لقرائتكم خبر عن نفذ جريمتي طعن وحاول الهروب عبر المطار.. وآثار الدماء تكشفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة من ضبط آسيوي بعد ثلاثة ساعات على تنفيذه جريمتي طعن لشخصين آسيويين ومحاولته الهروب خارج الدولة للعودة إلى بلاده عبر مطار رأس الخيمة الدولي.

وتفصيلا أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العميد أحمد سعيد المنصوري، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود آسيوي تعرض لمحاولة القتل خلف أحد متاجر الإمارة، حيث تم على الفور إرسال فريق من الإدارة برفقة خبراء من الجهات المختصة، بمعرفة النيابة العامة وتم نقل المصاب عبر الإسعاف الوطني إلى أحد مستشفيات الإمارة، وبعد ذلك وصل بلاغ ثاني بوجود شخص آسيوي آخر تعرض لمحاولة قتل في المنطقة نفسها وعلى الفور انتقل الفريق المختص إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه رغم قلة المعلومات والوقت وصعوبة الحصول عليها من المصابان نتيجة حالتهما البليغة قادت الاستدلالات للاشتباه بشخص آسيوي كان على وشك مغادرة الدولة عبر مطار رأس الخيمة الدولي، حيث تم التنسيق مع غرفة عمليات المطار وتم التوصل إلى المتهم قبل صعوده الطائرة ولاحظ الفريق المختص آثار دم على ملابسه، وعند الاستدلال المبدئي منه اعترف بأنه قام بالشروع في قتل شخصين من الجنسية الآسيوية.

وأوضح أن المتهم قام بإرشاد الفريق على مكان الأداة التي استخدمها في الجريمة حيث تم التحفظ عليها، وتابع أن المتهم أوضح أن سبب ارتكابه للجريمة يعود إلى أن أحدهما اقترض منه مبلغ مالي ولم يرجعها له مما دفعه إلى حجز تذكرة سفر قبل تنفيذه خطته وقبل السفر بثلاث ساعات خطط لقتله وشريكه والمغادرة لوطنه، وعلى إثر الاستدلال المبدئي جاري استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن ضبط المتهم خلال وقت قياسي يدل على سرعة الاجراءات والاستجابة والتعامل الاحترافي مع العملية وأن الوصول للمتهم هو ثمرة لعمليات التطوير والتدريب والتأهيل للكفاءات العاملة في الشرطة لتكون على الدوام قادرة على مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الاختصاص، مما يعزز من مسيرة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التحرك السريع وجمع المعلومات والتنسيق الفوري مع مختلف الأجهزة حالت دون مغادرة المتهم للدولة.

ومن جهته قدم القائد العام لشرطة رأس الخيمة للواء علي عبد الله بن علوان، شكره لأحد أفراد المجتمع على حسه الأمني العالي وإبلاغه غرفة العمليات عن الواقعة وكذلك تقدم بالشكر للقائمين على مطار رأس الخيمة الدولي تقديراً للتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات الشرطية ما أدى إلى القبض على المتهم قبل صعوده للطائرة، مؤكـداً أن شرطـة رأس الخيمة ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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