أمطار على مناطق مختلفة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 48.6 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

كما تشهد الدولة خلال هذه الفترة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا يؤدي إلى فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وقوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حيث هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق الدولة، أمس، والأيام الماضية، أدت إلى جريان أودية، ورياح شديدة السرعة، في الشارقة ورأس الخيمة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد منها، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية. وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، وغرباً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة، على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهيرة، على بعض المناطق الشرقية، قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب، أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة وشمالية شرقية إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.