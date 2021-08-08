63 طالباًً في دكتوراه التربية بجامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تشهد برامج الدراسات العليا، الدكتوراه والماجستير، التي تطلقها كلية التربية في جامعة الإمارات، إقبالاً كبيراً من الطلبة لتلبية حاجة سوق العمل والمؤسسات التربوية والتعليمية من الكوادر والكفاءات ذات التخصص الأكاديمي العالي، حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا 203 للعام الأكاديمي 2020- 2021، 63 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه، و140 طالباً وطالبة في برامج الماجستير يمثلون 25 جنسية.

فيما بلغ عدد البرامج للدكتوراه المطروحة حالياً في كلية التربية بجامعة الإمارات 5 برامج، ومن المقرر أن تنظم الكلية دورة واحدة للتسجيل خلال العام الأكاديمي تبدأ في شهر سبتمبر القادم.

وقالت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات، إن الكلية تقوم حالياً على تطوير خطط تعاون وشراكات دولية مع عدد من برامج الماجستير المطروحة في جامعات عالمية مرموقة في هونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا، وذلك بهدف تبادل الخبرات والارتقاء ببرامج الماجستير، الأمر الذي يؤهل الطلبة ليس فقط من الناحية النظرية الأكاديمية، وإنما من الناحية التطبيقية العملية.

ومن جهته أشار الدكتور حسن تيراب، منسق برنامج الدكتوراه في الكلية، إلى أن عدد البرامج المطروحة حالياً هو 5 برامج: دكتوراه في المناهج وطرق التدريس، دكتوراه في طرق تدريس العلوم، دكتوراه في التربية الخاصة، دكتوراه في القيادة التربوية، ودكتوراه في اللغات. ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدكتوراه 63 طالباً وطالبة، معظمهم في برنامج القيادة التربوية.