خدمات بلدية الفجيرة إلكترونية 100%

ابوظبي - سيف اليزيد - فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية تقدم خدماتها بشكل كامل إلكترونياً بنسبة 100%، وذلك عبر التطبيقات الذكية المتاحة أمام الجمهور، وأشار إلى أن أحدث الإحصائيات أظهرت إنجاز 61 ألفاً و188 معاملة إلكترونية.

وأوضح الأفخم بأنه يمكن للمتعاملين تقديم طلبات كافة معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، وتطبيق «رخصتي»، كما أتاحت البلدية أمام الحاصلين على أراضٍ سكنية تحديد موقع قطعة الأرض من خلال تطبيق «فجيرة سمارت».

محمد الأفخم

وأشار إلى قيام البلدية مؤخراً بالإعلان عن مبادرة «تواصل» المخصصة لقسم خدمات الأراضي وذلك بتوفير الاستفسارات الخاصة بمعاملات قسم الأراضي يومياً عبر تقنيات (الاتصال المرئي) عن طريق الرابط المحدد والمعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية، مضيفاً بأنه سوف يتم أيضاً العمل على توفير معاملات قسم الرخص التجارية وقسم المباني وقسم التخطيط العمراني ومركز إسعاد المتعاملين إلكترونياً قريباً، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر البلدية من خلال مبادرة «تواصل» أول جهة حكvومية على مستوى الإمارة تفعل تقنيات التواصل المرئي للتواصل مع المتعاملين، والتي تغني المتعامل عن الحضور لمقر البلدية في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل متابعة المعاملات وتقديم الخدمات، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية للمتعاملين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، حيث تتيح المبادرة للمتعامل التواصل مع المعنيين في البلدية ومتابعة طلباته وإنجاز معاملاته من دون الحاجة لمراجعة مقار البلدية، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد وتحقيق السلامة، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.