65 ألف مستفيد من برامج «مجتمعية» شرطة رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجز قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، خطته التوعوية التي استهدفت نحو 65.493 مستفيداً من مختلف شرائح المجتمع الداخلي والخارجي.

وأوضح المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، أن القسم قام بتنفيذ 7 حملات توعوية استفاد منها نحو 17.297 مستفيداً، فيما نظّم نحو 268 محاضرة توعوية، استفاد منها نحو 28.758 مستفيداً من الجمهور الداخلي والخارجي، في إطار برنامج توعوي شامل ومتكامل استهدف تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق الرضا والسعادة للجمهور نحو الخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.