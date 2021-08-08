الامارات | 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 277 ألفاً و994 فحصاً جديداً، تماشياً، مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1545 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 691 ألفاً و554 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1971 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيّد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة شفاء 1480 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 668 ألفاً و554 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 59 ألفاً و736 جرعة جديدة من لقاح (كوفيد-19). وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 17 مليوناً و97 ألفاً و354 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 172.87 جرعة لكل 100 شخص.

• الوزارة قدمت 59 ألفاً و736 جرعة جديدة من لقاح (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

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