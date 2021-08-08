الامارات | 4 حوادث غرق في الفجيرة خلال النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حوادث غرق في الفجيرة خلال النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت فرق الدفاع مدني في الفجيرة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أربع عمليات إنقاذ منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي، أسفر عنها وفاة شخص، وإنقاذ ثلاثة آخرين. وأكد مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، جاهزية إدارة الدفاع المدني بالفجيرة للتعامل مع الحوادث الطارئة من الحريق والغرق خلال فصل الصيف، وفق برامج عمل معتمدة ومتبعة من القيادة العامة للدفاع المدني، من ضمنها خطتها السنوية للحد من حوادث الغرق، من خلال تحقيق سرعة في الاستجابة لحوادث الغرق والحالات الطارئة. وشهدت الإمارة انخفاضاً في حوادث الغرق خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 57%، وبواقع ثلاثة حوادث، أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة، بينما تم خلال عام 2019 تسجيل سبعة حوادث غرق، أسفرت عن حالة وفاة واحدة، وإنقاذ سبعة أشخاص، وفق إحصائية لقسم الأمن البحري، في الكتاب الإحصائي السنوي لمركز الفجيرة للإحصاء.

وأكد الطنيجي، أن انخفاض الحوادث البحرية العام الماضي، جاء بسبب سرعة الاستجابة، نتيجة تغطية النقاط البحرية في كل مناطق الإمارة، وجاهزية الجهات المسؤولة لخدمة أفراد الجمهور في حال وقوع أي حالة طارئة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية المستهدفة من قبل الجهات المسؤولة للحفاظ على مرتادي الشواطئ خلال فترة الصيف.

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