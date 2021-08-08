الامارات | صرف 81 ألف منحة زواج منذ عام 1993

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 81 ألف منحة زواج منذ عام 1993 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة تنمية المجتمع أن عدد طلبات منح الزواج المستوفية للشروط والتي تم صرفها بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، وصلت إلى 81 ألفاً و354 منحة، تبلغ قيمة كل منها 70 ألف درهم، فيما أكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنه يتم التحقق من الاستفادة من قيمة المنحة في إتمام الزواج وتكوين أسرة عبر إلزام الحاصلين عليها بتقديم عدد من الوثائق خلال عام بعد عقد الزواج، مثل شهادة ميلاد الطفل الأول، للتأكد من وقوع واستمرار الزواج.

وكشفت الإحصاءات التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج خلال العام الجاري وصلت إلى 2295 طلباً، ليصل بذلك عدد الطلبات المقدمة منذ تفعيل الخدمة في عام 1993 إلى 83 ألفاً و773 طلباً، تم الموافقة على 81 ألفاً و354 طلباً منها.

وتصرف قيمة المنحة دفعة واحدة للمستحقين في إطار دعم الشباب لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً، ومساعدة الشباب والفتيات على تأسيس حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، عبر تقديم الدعم المالي لتلبية متطلبات الزواج وتخفيف العبء المادي.

وتشير الأرقام الحالية إلى زيادة ملحوظة في عدد طلبات منح الزواج التي تم الموافقة عليها خلال العام الجاري، إذ أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها منذ تفعيل الخدمة في عام 1993 حتى أوائل مايو الماضي، بلغت 79 ألفاً و768 طلباً، ليرتفع عددها خلال الشهور الثلاث الماضية إلى 81 ألفاً و354 منحة زواج.

ويسمح للمواطنين المستحقين لمنحة الزواج بالحصول مرة أخرى على المنحة المالية التي تقدم للمقبلين على الزواج في ثلاث حالات استثنائية تتضمن وفاة زوجة طالب الخدمة، والزواج مرة أخرى لعدم قدرة الزوجة على الإنجاب، أو إذا كانت الزوجة مصابة بمرض عضال.

شروط صرف المنحة

أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن منحة الزواج تصرف ضمن شروط هي:

- أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني الدولة.

- ألا تقل سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة عند عقد الزواج.

- أن يكون الزوج غير قادر على نفقات الزواج.

- أن يقدّم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.

- أن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور دورات ومحاضرات توعوية.

• يُسمح بالتقدم للمنحة مرة أخرى عند وفاة الزوجة، أو عدم قدرتها على الإنجاب، أو إصابتها بمرض.

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