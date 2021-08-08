الامارات | 5 برامج للدكتوراه في كلية التربية بجامعة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 برامج للدكتوراه في كلية التربية بجامعة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد برامج الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير، التي تطلقها كلية التربية في جامعة الإمارات، إقبالاً من الطلبة لتلبية حاجة سوق العمل والمؤسسات التربوية والتعليمية من الكوادر والكفاءات ذات التخصص الأكاديمي العالي، إذ بلغ عدد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا 203 طلاب (من 25 جنسية) للعام الأكاديمي 2020-2021، اتجه 63 طالباً وطالبة منهم نحو برامج الدكتوراه، و140 طالباً وطالبة إلى برامج الماجستير.

وقالت عميد كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات، الدكتورة نجوى الحوسني، إن الكلية تطور حالياً خطط تعاون وشراكات دولية مع عدد من برامج الماجستير المطروحة في جامعات عالمية مرموقة في هونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء ببرامج الماجستير، الأمر الذي يؤهل الطلبة من الناحيتين النظرية الأكاديمية والتطبيقية العملية. وسيسهم الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي حصلت عليه الكلية أخيراً من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية في تعزيز الشراكات وضمان تقديم خدمات أكاديمية عالمية عالية الجودة.

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