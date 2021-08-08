الامارات | الطقس صحو ومغبّر مع ارتفاع درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو ومغبّر مع ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، شرقاً وغرباً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية، قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية بسرعة 15-25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43، والمد الثاني عند الـ00:40، والجزر الأول عند الـ18:14، والجزر الثاني عند الـ08:18.

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