شرطة دبي تكرم شركاء البرامج المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كرّم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور العقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، ونائبه المقدم سعيد حمدان عبدالله بن دلموك الفلاسي، كلاً من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية بيت الخير، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لمساهمتهم في إنجاح البرامج المجتمعية لشرطة دبي.

وأشاد اللواء ابن ثاني بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الخيرية في الإمارة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح البرامج المجتمعية، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الدائم مع تلك الجهات الخيرية وتعزيز التعاون المشترك معهم، خصوصاً في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتوفير بيئة آمنة مرنة.