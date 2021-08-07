الامارات | «طرق دبي» تفتتح جسراً جديداً على تقاطع ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح جسراً جديداً على تقاطع ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً رئيساً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين، يبلغ طوله 170 متراً، بسعة مسارين في كل اتجاه، ويخدم الحركة المرورية من طريق دبي - العين الى منطقة ند الشبا، ومنطقة ميدان، والمشاريع التطويرية في المنطقة، والعكس.

ويعد مشروع تطوير تقاطع ند الشبا جزءاً من مشروع تطوير طريق دبي العين، الذي تنفذه الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير ستة تقاطعات رئيسة، وتوسعة الطريق من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول 17 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع طريق دبي - العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بوكدرة مع شارع رأس الخور.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير، تبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر الجديد 6600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويسهم في خفض زمن الرحلة على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين، من 104 ثوانٍ إلى 13 ثانية، بمعدل 88%، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على التقاطع خلال ساعات الذروة، ورفع مستوى السلامة المرورية، حيث زودت منحدرات الجسر البالغ طولها 560 متراً، بإشارة ضوئية لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وشمل المشروع تنفيذ تحسينات على الطرق السطحية الداخلة والخارجية في منطقة ند الشبا.

وأوضح أن الهيئة أنجزت 70% من مجمل مشروع تطوير طريق دبي - العين، الذي يعد من أضخم مشاريع البنية التحتية لشبكات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو 1.5 مليون نسمة، ويسهم المشروع عند اكتماله في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع رأس الخور، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي - العين، كما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق من 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه إلى 12000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، وكذلك خفض زمن الرحلة على طريق دبي - العين، الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطعه مع شارع الإمارات، من 16 دقيقة إلى ثماني دقائق، وحل مشكلة الازدحام الذي كان يصل طوله إلى كيلومترين.

ويتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق دبي العين، توسعة الطريق الرئيس من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة الى إنشاء تقاطعات مجسرة جديدة وطرق خدمة تضمن الدخول والخروج الآمن من المناطق السكنية والخدمية على جانبي الطريق، ومن ضمن هذه التقاطعات تقاطع ند الشبا، بالإضافة الى تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي - العين وربطه مع شارع المنامة، حيث سيتم إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي - العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لميدان.

• الجسر الجديد يؤدي إلى انسيابية الحركة المرورية على التقاطع خلال ساعات الذروة، ويرفع مستوى السلامة المرورية.

• %70 نسبة الإنجاز في مجمل مشروع تطوير طريق دبي - العين.

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