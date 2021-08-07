نهيان بن مبارك يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، على رأس وفد دولة الإمارات بالعاصمة طهران، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الإيراني وتهاني سموهم بمناسبة تقلده منصبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت «وكالة الأنباء الإيرانية» عن رئيسي إعرابه عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين.