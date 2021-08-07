الامارات | شرطة أبوظبي تحرر 27076 مخالفة "انشغال بغير الطريق"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحرر 27076 مخالفة "انشغال بغير الطريق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 27076 سائقا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية مؤكدة على أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب إنحراف المركبة.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكدت الاهتمام المستمر بإطلاق حملات توعية مرورية توعوية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق .

وذكرت أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ " الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف " "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت " ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ".

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