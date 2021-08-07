الامارات | "طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تفتتح جسراً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين يبلغ طوله 170 متراً بسعة مسارين في كل اتجاه ويخدم الحركة المرورية من طريق دبي- العين الى منطقة ند الشبا ومنطقة ميدان والمشاريع التطويرية في المنطقة والعكس.

ويعد مشروع تطوير تقاطع ند الشبا جزءا من مشروع تطوير طريق دبي العين الذي تنفذه الهيئة حالياً ويتضمن تطوير ستة تقاطعات رئيسة وتوسعة الطريق من 3 مسارات إلى 6 مسارات في كل اتجاه بطول 17 كيلومترا بدءً من تقاطع طريق دبي - العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بو كدرة مع شارع رأس الخور.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير تبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر الجديد 6600 مركبة في الساعة في الاتجاهين ويسهم في خفض زمن الرحلة على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين من 104 ثواني إلى13 ثانية بمعدل 88% وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على التقاطع خلال ساعات الذروة ورفع مستوى السلامة المرورية حيث زودت منحدرات الجسر البالغ طولها 560 متراً بإشارة ضوئية لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطريق وشمل المشروع تنفيذ تحسينات على الطرق السطحية الداخلة والخارجية في منطقة ند الشبا.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة أنجزت 70% من مجمل مشروع تطوير طريق دبي - العين الذي يعد من أضخم مشاريع البنية التحتية لشبكات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً ويقدر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.5 مليون نسمة ويسهم المشروع عند اكتماله في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع رأس الخور وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي - العين كما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق من 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه إلى 12000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وكذلك خفض زمن الرحلة على طريق دبي - العين الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطعه مع شارع الإمارات من 16 دقيقة إلى 8 دقائق وحل مشكلة الازدحام الذي كان يصل طوله إلى 2 كم.

ويتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق دبي العين توسعة الطريق الرئيسي من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه بالإضافة الى إنشاء تقاطعات مجسرة جديدة وطرق خدمة تضمن الدخول والخروج الأمن من المناطق السكنية والخدمية على جانبي الطريق ومن ضمن هذه التقاطعات تقاطع ند الشبا بالإضافة الى تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي - العين وربطه مع شارع المنامة حيث سيتم إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي - العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لـميدان.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة انتهت في مرحلة سابقة من إنجاز الوصلات المجسرة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع دبي - العين في كل الاتجاهات وفتحه للحركة المرورية بشكل كامل فيما العمل جارٍ حاليا على تطوير الجسر الرئيس في التقاطع نفسه ليشمل حركات الالتفاف إلى جميع الاتجاهات الأخرى إضافة إلى استكمال تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان حيث ستكتمل عملية الربط بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الحالي وامتداده الذي افتتح عام 2018 وذلك من خلال إنشاء جسر فوق طريق دبي - العين يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية توسعيه مستقبلاً إلى خمسة مسارات وتطوير الوصلة المجسّرة القائمة لتخدم الحركة المرورية القادمة من مجمع دبي لاند السكني المتجهة غرباً إلى طريق دبي - العين باتجاه دبي وإنشاء وصلة مجسّرة جديدة لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي المتجهة شمالاً للمدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيلكون مع إنشاء طرق خدمية على جانبي الشارع وإنشاء وصلات التفافية لخدمة باقي الحركات والمشاريع التطويرية حيث من المتوقع انتهاء الأعمال خلال الربع الثاني من العام القادم.

مشروع تطوير تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي - العين وربطه مع شارع المنامة حيث سيجري إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي - العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لـميدان.

ويتضمن مشروع تطوير طريق دبي العين الذي يمتد بطول 17 كيلومترا من تقاطع طريق دبي - العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بو كدرة مع شارع رأس الخور توسعة الطريق من 3 مسارات إلى 6 مسارات في كل اتجاه إضافة إلى إنشاء شارع خدمات على جانبي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية ويشمل المشروع في مجمله تطوير ستة تقاطعات رئيسة وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة التجمعات السكنية على كل من طرفي الطريق التي تشمل كلا من واحة السيلكون ومجمع دبي لاند السكني وليوان وميدان وحي دبي للتصميم ويبلغ إجمالي طول الجسور في التقاطعات الستة 6600 متر كما يبلغ طول منحدرات الجسور حوالي 4900 متر ويتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع طريق دبي - العين مع كل من شوارع الإمارات والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وند الشبا والميدان ورأس الخور إضافة إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي - العين الذي افتتح العام الماضي وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 36000 مركبة في الساعة في كل الاتجاهات وهو ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية القادمة من منطقة القصيص على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى العين.

ويتضمن تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي - العين أربع وصلات مجسّرة بطول 2600 متر بسعة مسارين وذلك لضمان الحركة المرورية المباشرة والحرة في جميع الاتجاهات على التقاطع حيث جرى تطوير الجسر القائم سابقاً على شارع الشيخ محمد بن زايد ليسمح بتوسعة طريق دبي - العين من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه إضافة الى الطرق الخدمية على جانبي الشارع كما نـُفـِّذ جسر على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق دبي - العين بطول 220 متراً وبسعة مسارين لتوفير حركة التفاف إلى الخلف للقادمين من دبي.

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