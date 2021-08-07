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أنور قرقاش: السادس من أغسطس أهم المحطات المفصلية في مسيرتنا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

 قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن السادس من أغسطس أهم المحطات المفصلية في مسيرتنا المباركة، ويوم مهم في تاريخ الاستقلال والاتحاد والتنمية.
وقال معاليه على «تويتر»:«إن السادس من أغسطس يوم مهم في تاريخ الاستقلال والاتحاد والتنمية، ذكرى تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حكم إمارة أبوظبي، ليبدأ دوره التاريخي تجاه بناء الكيان الأكبر، ولتبدأ مسيرة الاتحاد والازدهار، ولعلها من أهم المحطات المفصلية في مسيرتنا المباركة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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