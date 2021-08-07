«الدفـاع المدني»: 6 إرشادات لحماية كبار المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، 6 إرشادات خاصة بحماية كبار المواطنين في ما يتعلق بالحرائق أو استخدام الكهرباء وحدوث الانزلاق والسقوط، وذلك دعماً لمفهوم الوقاية والحماية والمحافظة المجتمعية على مختلف شرائح المجتمع، وتعريفاً للمجتمع بأهم اشتراطات الأمن والسلامة، خاصة ضمن المنزل.

وتشمل الإرشادات، الحرص على تجنب استخدام كبار المواطنين للأجهزة الكهربائية والأدوات الحادة التي قد تشكل خطورة عليهم، وتعريف كبار المواطنين بالمخاطر التي تهدد سلامتهم في المنزل والطرق والأماكن العامة وإرشادهم بسبل الوقاية والحماية من تلك الأخطار، بما يسهم في تعزيز وعيهم المجتمعي ومعرفتهم العامة حول سبل التعامل مع مختلف أنواع المخاطر وطرق تفاديها.

وتتضمن الإرشادات، تعريف كبار المواطنين بمخطط المكان الذي يسكنون فيه وما بداخله، للتعرف على المكان والطرق المؤدية لأبواب الطوارئ، حيث تسهم المعرفة في رفع معدلات استجابة كبار المواطنين للتعامل مع الأحداث الطارئة في المنزل، بالاستناد على معرفة المداخل والمخارج، وهو الأمر الذي يعزز من قدراتهم وكفاءاتهم في تحقيق متطلبات الأمن والسلامة.

ووفقاً للإرشادات، فإنه ينبغي تعريف القائمين على رعاية كبار المواطنين بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بهم، ليكونوا على استعداد للتصرف الصحيح في حالة الحريق أو وقوع حادث، كما يجب تجنب ترك كبار المواطنين بمفردهم لتفادي وقوع الإصابات، إضافة إلى تدريب كبار المواطنين على فهم إرشادات الإنذار والتنبيه والاتجاهات الآمنة لمخارج الطوارئ. وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني، مواصلتها العمل لنشر الوعي الوقائي والتعريف بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث، وتعزيز دور كبار المواطنين وتعريفهم بالاشتراطات العامة للوقاية من الحرائق، وطرق الإخلاء، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامتهم، حيث تستهدف المبادرات المختلفة للدفاع المدني مختلف شرائح المجتمع لتعريفهم بأهمية تطبيق اشتراطات الوقاية السلامة، مثل فئة العمالة المساعدة لتدريبهم على الإجراءات المتبعة مع كبار السن عند وقوع حوادث الحريق لتجنب الإصابات والوفيات. ودعت الجمهور إلى متابعة جميع حملات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع المدني ووزارة الداخلية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن والسلامة هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد وأجهزة الدفاع المدني، ولن يتحقق ذلك إلا بتكامل وتوحيد الجهود لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.