إلزام موظف بدفع 6 ملايين درهم في قضية تزوير وكالة

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية تزوير وكالة لبيع الأسهم لموظف يعمل لدى مدير شركة، بإلزام موظف بدفع 6 ملايين درهم للمدير، وذلك لوجود أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق الثبوتية، وأوضحت المحكمة أن ما يثيره المدير حول المبالغ الأخرى المطالب بها هو أمر لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن ورفضه عملاً بالمادة 183/1.

وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضى بإلزام موظف كان يعمل لدى مدير عام شركة قام بتزوير وكالة لبيع الأسهم، بدفع مبلغ 6 ملايين درهم مع فائدة تأخيرية قدرها 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند (أن الثابت من الحكم الجزائي أن الموظف قد استولى على مبلغ قدره 10 ملايين درهم قيمة بيعه لأسهم الاتصالات المملوكة لمدير عام الشركة التي كان يعمل لديها.

وكان الثابت من الإقرار الموقع بالتاريخ الموثق بأنه استلم من أحد الموظفين مبلغ 3 ملايين درهم كجزء من قيمة بيع أسهم مؤسسة ما والمملوكة لمدير عام الشركة التي يعمل لديها، والتي قام ببيعها قبل تاريخ الإقرار، ولم يطعن المدير في صحة الإقرار والتوقيع الوارد فيه، ومن ثم فلا يغير ما دفع به بأن هذا المبلغ عبارة عن مبالغ مالية متحصلة لجده أو رواتبه حيث جاء دفاعه خالياً من دليل، وعليه فإن المحكمة بما لها من سلطة في تفسير المحررات وفهم فحواها ترى أن هذا المحرر كان جزءاً من قيمة الأسهم البالغ قيمتها 10 ملايين درهم.

ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بخصم المبلغ المبين بمستند الإقرار من قيمة المطالب به، وألزمت الموظف بأن يؤدي للمدير مبلغاً قدره 6 ملايين درهم وكان ذلك من الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأوضحت أن النعي على مبلغ3 ملايين درهم تم تحصيله لحساب جده حسب الثابت من تقرير الخبرة الصادر في الجنحة، والذي سبق أن قدم فيه الموظف هذا المستند وتم اعتماد المبلغ المذكور فيه من حساب الأسهم التي كان يمتلكها جد المدير، والتي باعها الموظف هي الأخرى واستولى على قيمتها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.