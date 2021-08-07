الامارات | «الصحة» تسحب قطرة لعلاج جفاف العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب قطرة لعلاج جفاف العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب وتعديل تاريخ الانتهاء لتشغيلة رقمE86 19 على ملصق المنتج الطبي لقطرة العيون Xiidra (lifitegrast) 5% ophthalmic solution التي تستخدم لجفاف العين، بعدما أثبت تقرير من الشركة المصنعة وجود شوائب غير معروفة بعد مرور 24 شهراً على تاريخ الإنتاج، مع العلم بأن مدة صلاحية المنتج تشير إلى 36 شهراً، وقد تؤدي الشوائب إلى تهيج وتفاعلات في العين.

ولذلك غيّرت الشركة المصنّعة مدة صلاحية المنتج إلى 19 شهراً، وقررت سحبه، وتعديل تاريخ الانتهاء.

كما خاطبت جميع ممارسي الرعاية الصحية، وطالبتهم بعدم تداول المنتج المذكور بعد مرور 19 شهراً على تاريخ الإنتاج. وأبلغت الوزارة الصيدليات بضرورة التوقف عن صرف المنتج، وإعادته إلى المورد لتعديل تاريخ الإنتاج.

وأصدرت الوزارة تعميماً ثانياً إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بسحب تشغيلة «أشون 896261 من المنتج» basixalpha” inflation device وفقاً لقرار من الشركة المصنّعة، بسبب مشكلة في التصنيع، تتمثل في إمكانية فصل المقبض عن المحقنة أثناء الاستخدام، ما قد يؤدي إلى تأخير الإجراء.

وشدّدت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلة، وإعادتها إلى الشركة المصنّعة.

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