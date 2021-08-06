أمطار غزيرة على مناطق بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق الدولة، اليوم، أدت إلى جريان أودية، ورياح شديدة السرعة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد منها، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية.

وهطلت أمطار غزيرة على وادي اصفني، ووادي العجيلي رأس الخيمة، ومتوسطة إلى غزيرة على مسافي، وغزيرة على ممدوح برأس الخيمة، وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه ممدوح، وعلى أصفني، ووادي مربض بالفجيرة، وكذلك على الخليبية، كما سقطت خفيفة إلى متوسطة على طريق خورفكان باتجاه دفتا.

وتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة، على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهيرة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز فإن السحب الركامية تتكون على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة.

وتتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين والذي يصاحبه تكوّن السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.