الامارات | الإمارات تتجاوز 17 مليون جرعة لقاح «كوفيدـ19»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 17 مليون جرعة لقاح «كوفيدـ19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 49 ألفاً و79 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، 17 مليوناً و37 ألفاً و618 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 172.26 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس. كما أعلنت الوزارة، أمس، عن إجراء 273 ألفاً و251 فحصاً جديداً بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 690 ألفاً وتسع حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1969 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1481 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 667 ألفاً و74 حالة.

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