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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 14:10 والمد الثاني عند 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:45. 
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:46 والمد الثاني عند الساعة 20:38 والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:30. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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