النيابة العامة للدولة تصدر كتابها السنوي لعام 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أصدرت النيابة العامة للدولة كتابها السنوي للعام 2020 الذي يحتوي على نتائج خطتها التشغيلية وفق رؤية ورسالة وأهداف وزارة العدل، وعرض لإنجازات جميع الوحدات التنظيمية في النيابة العامة ومشاريعها ومبادراتها ومستوى أدائها ونتائج مؤشرات أدائها الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ونشر البيانات.

تضمن الكتاب السنوي عرضاً لكافة إحصائيات النيابة العامة للعام الماضي بما فيها إحصائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي من أبرزها عدد التظلمات من مخالفات كوفيد- 19 التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بُعد، والتي بلغت 81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات «كوفيدـ 19»، منها 52 ألفاً و493 طلباً انتهت النيابة من إجراءات النظر والبت فيها، مصدرة فيها قرارات بإلغاء وتخفيض وتعديل مخالفات في ما مجموعه 33 ألفاً و94 طلباً، كما تضمن الكتاب السنوي عرضاً لإحصائيات قضايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن ضمنها عدد القضايا الجزائية الواردة والتي بلغت 32 قضية، وعدد القضايا الإدارية الواردة والتي بلغت 486 قضية، وعدد التحقيقات التي تمت عن بُعد والتي بلغت 100 تحقيق. كما استعرض الكتاب السنوي عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي والتي بلغت 18.050 حكماً ووصلت نسبة الإدانة بها 95%، إلى جانب الكشف عن مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، ومؤشر تنفيذ المساعدات الدولية.. كما سلط الكتاب السنوي الضوء على أخبار وفعاليات النيابة العامة لعام 2020، ولقاءات وكلمات النائب العام للدولة والقرارات التي أصدرها، والتي بلغت 260 قراراً إدارياً، إلى جانب استعراض الخدمات القانونية الذكية للنيابة كافة.