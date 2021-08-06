أنشطة مجمع القرآن الكريم بالشارقة تصل 140 دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

احتفل مجمع القرآن الكريم بالشارقة أمس بإنجازين مهمين، وذلك بوصوله وتغطيته لـ 140 دولة في العالم منها 54 دولة في القارة الأفريقية.

وقال الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع في كلمته نحن نحتفي بهذا الإنجاز المهم، والذي تحقق بعمل دؤوب من كافة منتسبي المجمع وأقسامه المختلفة مبيناً أن المجمع استطاع وفي فترة قصيرة من تأسيسه تغطية 140 دولة من دول العالم والتركيز على الدول البعيدة عن العالم الإسلامي، والتي تحتاج إلى دعم استثنائي مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا دعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للمجمع. وأعرب الشيخ شيرزاد عن امتنانه للعاملين بالمجمع ومثابرتهم وتفانيهم في العمل، لافتاً إلى أن العمل بمجمع القرآن الكريم يسير بمبدأ العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد مع الدقة في الأداء والمرونة في التعامل مع المعطيات التي يفرضها الواقع ضمن بيئة محفزة للأداء تحيل التحديات إلى فرص مشيداً في هذا الصدد بقسم الاستقطاب والعلاقات الدولية بالمجمع الذي كان له الدور الأكبر في هذا الإنجاز.

وتحدث خلال الاحتفال رؤساء أقسام الاستقطاب والعلاقات الدولية والمقارئ الإلكترونية العالمية والأسانيد وبعض شيوخ وعلماء المجمع وتم خلاله تكريم أعضاء قسم الاستقطاب والعلاقات الدولية بالمجمع لما حققه من إنجاز.