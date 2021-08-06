جامعة الإمارات تفتح باب التسجيل في «برنامج خبرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات عن فتح باب التسجيل لجميع الخريجين في أنشطة «برنامج خبرة» الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، وذلك للمشاركة التطوعية في خدمة الجامعة والمجتمع، ويهدف هذا البرنامج إلى تفعيل الشراكة مع خريجي الجامعة، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء وتأهيل طلبة الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي والمشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين بالجامعة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء جسور من المعرفة ما بين الخريج وطالب الجامعة، من خلال تبادل الخبرات وإطلاع الطلبة على المهارات التي اكتسبها الخريج في سوق العمل، وتقديمها للطالب في صورة دورات تدريبية وورش عمل. كما ويساهم هذا البرنامج في تعزيز البرامج الأكاديمية من خلال الربط ما بين احتياجات سوق العمل الحقيقية والبرامج الأكاديمية.

أحمد مراد

وأوضح المشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين «بعد التقييم سيساهم 69 خريجاً ممن يتبوؤون المناصب المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأعمال في تقديم الدورات التدريبية وبرامج بناء المهارات، والتي تتراوح خبراتهم من 3 إلى 36 سنة بمتوسط خبرة يصل إلى 20 سنة، كما يتنوع مجال الخبرة لكل خريج عن الآخر مثل مجال: الطب والصحة والرعاية الصحية، التكنولوجيا المتقدمة إلى القيادة، إدارة الرعاية الصحية، المالية، البحث العلمي، التعليم، الاستراتيجيات، الحوسبة والتدقيق. وتركز المحاور التدريبية على الجوانب الفنية وغير الفنية، بالإضافة إلى العمل الابتكاري والجانب المالي والقانوني والبحث العلمي».

وأكد الدكتور أحمد مراد «نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة التطوع في المجتمع من خلال تقديم المعرفة والمهارات المكتسبة للمساهمة في بناء أجيال المستقبل، ما يعود نفعه على الطالب والجامعة والمجتمع، حيث تقوم اللجنة التوجيهية لبرنامج خبرة بتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج ومواءمتها، واختيار الأمثل بناء على الخبرة ونوعية البرنامج المقدم».