فريق طلبة جامعة خليفة يفوز في مسابقة بولاية أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - ميتشيغن (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن فوز فريق من الطلبة مكوّن من 21 عضواً بالمركز السادس في مراحل التصميم، وبالمركز الأول خلال مشاركتهم الأولى في العرض الشفهي الذي تم خلال فعالية المعرفة ضمن مسابقة سلسلة تصاميم السيارات الكهربائية لطلبة الجامعات 2021، والتي تنظمها جمعية مهندسي السيارات في نسختها الثانية والأربعين في ولاية ميتشيغن الأميركية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يؤكد أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في جامعة خليفة مجددًا على احتفاظ الجامعة بمركزها الأول بين جامعات الدولة، وعلى المكانة العالمية التي تحظى بها كمؤسسة أكاديمية ذات خبرات متميزة، حيث يسهم هذا الإنجاز المتمثل في الفوز بمسابقة دولية في تعزيز مكانة الجامعة والدولة بشكل عام». وقد تولى كل من الدكتور بشار خصاونة، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية، والدكتور رياض الخزعلي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، مهمة توجيه وإرشاد فريق الطلبة بإشراف طالب الهندسة الميكانيكية سلطان الحسانية.

من ناحية أخرى، أُتيح لأعضاء فريق العمل فرصة تصنيع قطع المركبات من حرم جامعة خليفة، بما ينسجم مع بروتوكولات الرعاية الصحية التي تتبعها الجامعة، وبما يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما استعان الفريق بتطبيقات التواصل الافتراضية للحفاظ على سلامتهم خلال مناقشة المفاهيم العامة للتصميم، والتي فيما بعد تم تطويرها لنماذج نظرية لأنظمة المركبة الفرعية.

وبدوره، قال الدكتور بشار: «تمكن فريق الطلبة من تحقيق المركز الأول على الرغم من القلق الذي أصاب قادة الفريق في البداية، إلا أنهم تجاوزوا ذلك بنجاح بفضل مهاراتهم المتميزة التي يتمتعون بها. ويكمن السبب الرئيس لبراعة فريق جامعة خليفة في مسابقة تصميم السيارات الكهربائية عالمياً في حرص أعضائه على دعم وتحفيز كل منهم للآخر، والذي أسهم في إيجاد جو داعم بطبيعته بين أعضاء الفريق».