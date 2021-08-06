الطقس صحوٌ ومغبرٌ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد السبت على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.

وأوضح المركز- في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 23:22، والجزر الأول عند الساعة 16:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:08. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والمد الثاني عند الساعة 19:52، والجزر الأول عند الساعة 14:48، والجزر الثاني عند الساعة 02:51.