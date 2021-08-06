مدير عام شرطة أبوظبي يؤكد على تحقيق جودة الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ملتقى التميز والريادة المؤسسي الافتراضي 2021 م والذي يأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عامًا المقبلة.

واستعرض في كلمته ابرز إنجازات شرطة أبوظبي في تحقيق توجهات الحكومة في محور جودة الحياة في المجتمع حيث تم تسجيل انخفاض إيجابي في معدل الجرائم المقلقة بنسبة 57% عن عام 2019 وانخفاض نسبة عددٍ الوفيات في الحوادث بنسبة 12.8%، كما حققت القيادة بنسبة 31% في معدل الاستجابة للبلاغات الطارئة والهدف الاستراتيجي بثقة المجتمع في درجة الإحساس بالأمن والأمان بإمارة أبوظبي بنسبة 98.5% مقارنة 94% في عام 2019.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تركز على توافق «مئوية شرطة أبوظبي 2057» مع رؤية «مئوية الإمارات 2071» والتي تهدف إلى أن يعيش أجيال المستقبل في الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أفضل وأكثر تأثيراً مع العالم سعياً لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم مؤكدين العزم على تسريع الإنجازات في المجالات الشرطية والأمنية.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تنطلق برؤية عصرية للمستقبل من خلال رؤيتها في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان من خلال رسالتها بالعمل لاستدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة ابوظبي لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع تحكمها قيم النزاهة والأمانة والعدالة والمساواة والتسامح والشفافية والريادة والابتكار والاحترافية وروح المبادرة.

وأكد أن فرق العمل في القيادة العامة على أهبة الاستعداد وتواصل مجهوداتها لتعزيز جاهزية الحماية لإمارة أبوظبي عبر الاستجابة الفعالة والتأمين والحماية الأمنية والجاهزية والاستعداد الأمني، كما وضعت ضمن اهتماماتها الريادة المؤسسية من خلال الحوكمة والمرونة المؤسسية وتعزيز السمعة المؤسسية وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل وتطوير الشراكات الفاعلة وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح أن الجهود المستقبلية ستتضمن أيضا الاستخدام الأمثل للموارد والمواهب ورأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل وكفاءة وفاعلية الأنظمة المالية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد التزام شرطة أبوظبي بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية جميعها وفق أفضل المعايير المهنية التي تعتبر من قيم العمل لشرطة أبوظبي وتشكل ضمانا لتعزيز أبوظبي كوجهة تنعم بالأمن والسلامة بتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

الذكاء الاصطناعي

تطرق النقيب عبدالله مطر النيادي مدير فرع نتائج الذكاء الاصطناعي في مركز نظم المعلومات والاتصالات في ورقة عمله لخدمات شرطة أبوظبي الاستباقية مستعرضاً جهودها في رصد المخالفات المرورية لاستخدام الهاتف وحزام الأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى تدريب نظام ذكاء اصطناعي على أكثر من 10000 صورة لرصد مخالفات استخدام الهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام جهاز مخصص لعمليات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وإرسالها عبر شبكةLTE «الشبكة الداخلية للمعالجة» وعرض أمام الملتقى عينات تجريبية من النظام توضح آلية ضبط المخالفات عبر التقنيات المتطورة والرصد الدقيق لأعداد وطبيعة المخالفات. وقدمت إسراء المبيضين المدير الإقليمي لمكتب EFQM في الشرق الأوسط ورقة عمل حول الجائزة العالمية للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وأهدافها في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات والمؤسسات.