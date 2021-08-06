تفاهم بين «الداخلية» و«الاتحادية للضرائب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز وتوطيد علاقة الشراكة والتعاون بين الجانبين. وقع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الجانبين سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة المتبادلة، عبر تعزيز التعاون المشترك في الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في تقييم المخاطر. كما تنص مذكرة التفاهم على أهمية التنسيق والتواصل الفعال بين الجانبين، وتسهيل تبادل البيانات، والسعي للربط الإلكتروني الآمن بغرض نقل المعرفة والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين في مجال التدريب والمساعدات الفنية. حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم - التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد - العميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق بجرائم غسل الأموال، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.