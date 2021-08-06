شرطة عجمان تناقش التحول الذكي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان(وام)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية وأعضاء اللجنة من مدراء الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بجهودهم المتميزة وإنجازاتهم في تحقيق الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة وحماية الإنسان. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دعم التحول الذكي في تقديم الخدمات في مركز خدمات المرور والترخيص وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف ومناقشة نتائج تقرير المتعامل السري لوزارة الداخلية لعام 2020.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع جودة الحياة 2020 لحكومة عجمان ووضع خطة لزيادة فرص التحسين الواردة في نتائج استطلاع الرأي بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل للحياة المتكاملة من خلال التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري والعمل على تثقيف الموظفين من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في هذا المجال.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا الدائمة وسعيهم على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.