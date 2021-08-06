الامارات | 1508 إصابات جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1508 إصابات جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 167 ألفاً و804 فحوص جديدة، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1508 إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 688 ألفاً و489 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1967 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1463 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 665 ألفاً و593 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 52 ألفاً و837 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 16 مليوناً و988 ألفاً و539 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 171.77 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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