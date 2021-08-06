الامارات | حمدان بن محمد يعيّن مديرين تنفيذيين في «دبي للثقافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعيّن مديرين تنفيذيين في «دبي للثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعيين منصور حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع العمليات المساندة بهيئة الثقافة والفنون في دبي. كما أصدر سموّه قراراً بتعيين سعيد مبارك خلفان خرباش المري، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي.

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