الامارات | 3 امتيازات لخدمة التأجير الذكي للمركبات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 امتيازات لخدمة التأجير الذكي للمركبات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن ثلاثة امتيازات للتأجير الذكي للمركبات في الإمارة، هي تأجير المركبات من دون ضمان مالي، وتوصيل المركبة للزبون، وأن تكون المركبة تحت التأمين الشامل.

وقال مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن خدمة التأجير الذكي للمركبات أصبحت متاحة عبر تطبيق شركة eZhire الخاصة على منصات الأجهزة الذكية.

وأضاف أن الهيئة أبرمت مع الشركة اتفاقية لتوفير الخدمة الذكية للتأجير، مشيراً إلى أن التطبيق يتيح كثيراً من المزايا الذكية التي تسهّل عملية الاستئجار اليومي والأسبوعي والشهري للمركبات، من خلال تبسيط الإجراءات، ومنها عدم الحاجة لتقديم الضمان المالي المتعارف عليه على المركبة، مع إمكان توصيل المركبة إلى موقع العميل.

كما يتميز التطبيق بسهولة التنقل بين الخيارات المتاحة لاختيار فئة المركبة المرغوب استئجارها، والتي تتوافق مع احتياجاته، مع إمكان الاستفادة من التطبيق على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وأوضح البلوشي أن الهيئة تحرص على دعم شركات التأجير المرخصة في الإمارة، من خلال إتاحة الفرصة للتسجيل ضمن التطبيق، والاستفادة منه، من أجل تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

ولفت إلى أن توفير الخدمة الذكية يأتي ضمن استراتيجيـة الهيئـة لتوفير خدمات رقميـة وذكيـة، تعزّز جودة الحياة في الإمارة، وتدعم رؤية رأس الخيمـة لتكون وجهـة سياحيـة، من خلال تقديم خدمات مضافـة للزوّار والسيّاح.

وأضاف البلوشي أن الخدمة الذكية ستضاف إلى الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة، خاصة أن عملية استئجار المركبة أصبحت أسهل من السابق، حيث تتم العملية من خلال خطوات بسيطة، هي تحميل التطبيق والتسجيل به، ثم اختيار المركبة وموقع توصيلها، ثم إتمام عملية الدفع وتسلّم المركبة.

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