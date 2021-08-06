الامارات | 100 طبيب من مستشفى «زليخة» يحصلون على الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طبيب من مستشفى «زليخة» يحصلون على الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل أكثر من 100 طبيب من «مستشفى زليخة» في دبي والشارقة على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الإقامة الذهبية الحصرية التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتقوم على منح المستحقين من الأطباء وعائلاتهم تأشيرات ذهبية مدّتها 10 سنوات، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تعزيز قدراتها التنافسية كوجهة عالمية مفضّلة للإقامة والعمل، وتطوير مهارات الأفراد من أهل الخبرة والاختصاص، إضافة إلى الإسهام في الازدهار الاجتماعي والنموّ الاقتصادي للدولة.

وأتاحت الحكومة للأطباء في الدولة التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية حتى سبتمبر 2022.

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