الامارات | جامعة الإمارات تعتمد التقويم الدراسي للعام الأكاديمي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تعتمد التقويم الدراسي للعام الأكاديمي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت جامعة الإمارات العربية المتحدة التقويم الدراسي بها للعام الأكاديمي المقبل (2022/‏‏‏2021)، الذي ستنطلق الدراسة به في 22 من أغسطس الجاري.

وأفادت الجامعة على موقعها الإلكتروني، بأنه قد تطرأ تعديلات على التواريخ في التقويم المعتمد، وفقاً للمناسبات الدينية خلال العام الأكاديمي.

وأوضح التقويم أن دوام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والموظفين الأكاديميين (المستمرين والجدد)، سيبدأ في 15 من الشهر نفسه، وتنظيم استقبال الطلبة الجدد والأنشطة التعريفية والإرشاد الأكاديمي واختبارات قياس القدرات والتسجيل، في الفترة من 15 إلى 19 من الشهر ذاته، وسيكون آخر موعد لإضافة المساقات الدراسية في 26 من الشهر نفسه، على أن يكون 16 سبتمبر آخر موعد لانسحاب الطالب من مساق أو أكثر دون رسوب.

وذكر التقويم الأكاديمي للجامعة أن الطلبة سيخوضون امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في الفترة من 10 أكتوبر حتى 20 من الشهر نفسه، فيما يخوضون امتحانات نهاية الفصل في الفترة من 11 ديسمبر إلى 18 من الشهر نفسه.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 22 من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى السادس من يناير لعام 2022، فيما تبدأ إجازة الشتاء لأعضاء هيئة التدريس في 22 من ديسمبر وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

فيما يبدأ دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين للفصل الدراسي الثاني، في الثاني من يناير 2022، مع انطلاق تنظيم استقبال الطلبة الجدد والأنشطة التعريفية والإرشاد الأكاديمي واختبارات قياس القدرات والتسجيل، التي تستمر حتى السادس من الشهر نفسه.

وحدد التقويم التاسع من يناير 2022 لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وسيكون 13 من الشهر نفسه آخر موعد لإضافة المساقات الدراسية للطلبة، وسيخوض الطلبة امتحانات منتصف الفصل الدراسي في الفترة من 27 من فبراير 2022 إلى 10 من مارس 2022.

وأوضح التقويم أن آخر يوم للمحاضرات في العام الدراسي المقبل، هو 28 من أبريل 2022، وتُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في الفترة من السابع من مايو 2022 إلى 14 من الشهر نفسه، وتُعلن النتائج في 17 من الشهر نفسه.

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي في 22 من مايو 2022، وتختتم به في 23 يونيو 2022، وتنطلق امتحاناته النهائية في 25 من الشهر نفسه، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ويكون إعلان نتائج الفصل الدراسي الصيفي في 29 من الشهر ذاته، ثم تبدأ إجازة الصيف لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الدراسين في الفصل الصيفي في 30 من يونيو 2022.

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