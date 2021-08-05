«الشارقة للتعليم» يطرح حلولاً ابتكارية للحضانات الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أهمية استشراف المرحلة المقبلة في مجال تطوير عمل الحضانات، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات المجتمع، وتقديم أوجه البرامج والخدمات المتقدمة لتشمل المحاور عدداً من جوانب الرعاية التعليمية والرعاية الصحية وتنمية المواهب. جاء ذلك خلال جلسة نظمها مجلس الشارقة للتعليم اليوم، ضمن خطته لاستكمال مراحل التطوير في منظومة العمل، من خلال استشراف المستقبل للمرحلة المقبلة، بناء على رؤى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ومديرات الحضانات لتحديد التحديات والحلول الابتكارية والإبداعية للحضانات الحكومية، وصولاً لمجموعة من الأفكار والمخرجات لتطوير الحضانات الحكومية. وأشار محمد أحمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، إلى أهمية تبادل المعارف والخبرات والتجارب خلال مثل هذه الجلسات التي تسهم في الاطلاع على رأي وتجارب الكوادر الوظيفية في الحضانات، بما يحقق الأهداف بصورة تتناسب مع طموحات وتطلعات مجلس الشارقة للتعليم في توفير جودة في الخدمات المقدمة بالحضانات بشكل دائم ومتواصل. وطرحت مديرات الحضانات من خلال واقع خبراتهن العديد من الرؤى التطويرية في كافة مجالات عمل الحضانات لجعلها بيئة جاذبة للأطفال وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور.