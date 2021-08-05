قمة المستقبل الرقمي ترسم ملامح الخدمات الحكومية الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس الجلسة الافتراضية الثانية من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، والتي عقدت تحت شعار «مستقبل الخدمات الحكومية: الريادة في دور الحكومة الرقمية» بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في الجهات الحكومية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

واستضافت: «دائرة الإسناد الحكومي»، ممثلةً بـ «هيئة أبوظبي الرقمية»، الجلسة الافتراضية الثانية، التي عُقدت بتنظيم من شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط». وشكّلت الجلسة جزءاً من الندوات المقامة افتراضياً استعداداً لانطلاق الدورة الثانية من «قمة المستقبل الرقمي»، والتي من المقرّر أن تقام على مدى يومي 22 و23 فبراير 2022 في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي.

وجرى خلال الحدث نقاشات معمّقة حول مجموعة من القضايا المؤثرة على مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية.

وقدّمت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، عرضاً تعريفياً مفصلاً حول الريادة في دور الحكومة الرقمية تطرقت خلاله لمراحل التطور في تقديم الخدمات الحكومية والتحول في تقديمها من الطرق التقليدية إلى القنوات الرقمية، وتأثير الابتكار والرقمنة في تقديم تجربة متعاملين حكومية سلسة ومتكاملة. وتحدثت المرزوقي بإسهاب حول مفهوم «الحكومات غير المرئية» باعتباره يمثل التطور المستقبلي للحكومات الرقمية، والجيل القادم من الخدمات الحكومية، حيث يقوم مفهوم «الحكومات غير المرئية» على فكرة تقديم خدمات استباقية من أبرز خصائصها استخدام الهوية الرقمية كمتطلب وحيد في إنجاز الخدمات والمعاملات، والاستغناء عن المعاملات الورقية والنقدية.

عائشة المرزوقي متحدث مع جانب من المشاركين خلال الجلسة الافتراضية

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي: «تميزت الجلسة الافتراضية الثانية بمناقشة حزمة من المواضيع ذات الصلة بتعزيز وإبراز مفهوم الحكومة الرقمية على الساحة العالمية. وبالمقابل، شكّلت الجلسة فرصة مثالية لتعريف العالم بالجهود السبّاقة التي تقودها إمارة أبوظبي في سبيل تمكين المواطنين والمقيمين من تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرات التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. وحرصنا على تسليط الضوء على نقاط القوة التي تتمتع بها برامجنا الوطنية لتسريع وتيرة التقدم وترجمة الأهداف المرجوة، مع تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بتزويد مجتمعاتنا بالخدمات الحكومية الرقمية التي تضمن سعادة ورفاهية أفراد المجتمع، مؤكدة أن الوقت قد حان لتوحيد الأفكار والجهود المبذولة لتسريع إنشاء حكومة رقمية شاملة ومستدامة».

وأضافت المرزوقي: «تمحور تركيزنا بالدرجة الأولى حول إبراز الأدوات التكنولوجية الجديدة التي من شأنها تعزيز المشاركة والتفاعل بين الهيئات الحكومية والأفراد، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات واستعراض الدروس المستفادة من أنجح برامج الحكومة الرقمية حول العالم، الأمر الذي سيمكننا من استباق التحديات وتعزيز جاهزيتنا للتعامل معها بكفاءة وفعالية وضمان توظيف الفرص المستقبلية في خدمة الجميع. وشكلت الجلسة الافتراضية فرصة مثالية لطرح الرؤى الاستشرافية حول كيفية رفع مستوى المشاركة الفاعلة للحكومة الرقمية».

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين والمسؤولين والخبراء الدوليين

وقال «سيم سيكوت»الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لدى حكومة إستونيا: «تتطلب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الحكومات اليوم الحاجة إلى تعزيز الابتكار وتوطيد التعاون بين مختلف الحكومات حول العالم. وأكد أن التمكين الجغرافي يوفر بيئة تعاونية أسهمت بدورها في تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الشركات والحكومات. ولفت سيكوت أن نظام المعلومات الجغرافية يدعو إلى إتاحة المعلومات الحكومية على نطاق واسع لزيادة شفافية الحكومة ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

المواطن

قال جيورجي إرسوي، نائب مدير عام وكالة الحوكمة الإلكترونية في جمهورية مولدوفا:«يعتبر المواطن هو المحور الرئيس في هذه الجلسة، حيث دارت المناقشات حول الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز سهولة الوصول إليها، وتقليل التكاليف والوقت وعدد الزيارات والوثائق اللازمة للحصول على الخدمة الحكومية».

حضر المناقشات الافتراضية سهيل العبد، مدير تطوير الأعمال الدولية في شركة «إزري - الشرق الأوسط وأفريقيا»، مقدماً نظرة معمقة حول الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا «نظم المعلومات الجغرافية» (GIS) في دفع عجلة التحول الرقمي للعديد من الحكومات حول العالم. ادارت الحلقة النقاشية الإعلامية والصحفية عايدة البوسعيدي.

وتتمحور «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، المستمرة حتى ديسمبر 2021، حول تقديم محتوى غني وحصري وتفاعلي حول الركائز الأساسية للمبادرات الحكومية العالمية في مجال التحول الرقمي.