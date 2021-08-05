البرنامجُ الوطني للمبرمجين يدرِّب طلاب الجامعات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن تنظيم «مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي» للمرة الأولى في المنطقة، خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس الحالي، بالتعاون مع شركة «فيسبوك» العالمية، بهدف تمكين طلاب الجامعات بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية، وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتمكين المبرمجين وإشراكهم في مسيرة التحول الرقمي بدولة الإمارات.

ويأتي تنظيم المخيم ضمن مخرجات ومبادرات «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتهيئة بيئة جاذبة تحتضن المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين والشركات الناشئة والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال البرمجة.

عمر العلماء

وسيتم اختيار 50 طالباً من نخبة طلاب الجامعات للمشاركة في دورات تدريبية ومحاضرات معرفية في مجال البرمجة، وتعريفهم بأحدث الوسائل التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة الإمارات تدعم إنشاء مجتمعات رقمية متكاملة تواكب تنامي دور تطبيقات البرمجة في مختلف مناحي الحياة والعمل وكافة القطاعات الحيوية، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية التي تمكّنهم من الابتكار، ووضع الحلول والأفكار الجديدة التي تحوّل التحديات إلى فرص مستقبلية.

وقال معاليه إن الشراكة مع «فيسبوك» العالمية لتنظيم المخيم تأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على تعزيز التعاون مع مختلف الحكومات، وكبرى الشركات التكنولوجيا العالمية لتمكين الطلاب والشباب في الدولة من اكتساب المهارات المعرفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإشراكهم في مسيرة تصميم وصناعة المستقبل.

عزام علم الدين

من جهته، قال عزام علم الدين مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في فيسبوك: «نفخر بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين لدعم جهود إنشاء منظومة شاملة وداعمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وسنوظف خبرتنا في تطوير وتطبيق تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي لنوفر للمشاركين في«مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي» برنامجاً تدريبياً شاملاً من شأنه أن يكسبهم القدرات الأساسية التي تؤهلهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمتقدمة بما يسهم بالتالي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للمبرمجين، وتعزيز مشاركتهم في تطور ونمو وازدهار مجتمعهم». ويتيح مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي الذي يستمر على مدى أسبوعين للطلاب المشاركة ضمن مجموعة من الفعاليات التي تتضمن ورش العمل التدريبية والجلسات المعرفية، وعدد من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم وخبراء ومتخصصين في هذا المجال. كما سيتلقى الطلبة دعوة لحضور فعاليات يوم «المطور فيسبوك» للتعرف على مكتبة تعلم الآلة.

وسيتمكن الطلاب من التعرف على أحدث تقنيات تعلم الآلة، وحضور الجلسات المعرفية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، أهمها معالجة الكلام، الرؤية الحاسوبية، ونظرية تعلم الآلة، وتعزيز التعليم، إضافة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال وتطوير المشروعات عبر التعرف على قصص النجاح لشركات تم إطلاقها من الدولة.

دعم

يستهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات الرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة لدعم مسيرة التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسة، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.