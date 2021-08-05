«بيت الخير» توزع العقائق والنذور على 764 أسرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قامت جمعية بيت الخير بالتعاون مع مقاصب دبي بذبح 382 رأس غنم، تم توزيعها كحصص لدعم 764 أسرة بقيمة إجمالية بلغت 229 ألف درهم، وذلك ضمن مشروع «نُسُك» الذي يهدف إلى دعم الأسر المتعففة باللحوم الطازجة، حيث يتم الذبح وفق أفضل الشروط الصحية والبيئية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية.

ويضم مشروع «نسك» صدقات النذور والعقائق، ويأتي ضمن برنامج «فرحة» الذي تخصصه الجمعية لإسعاد الأسر المتعففة، وهو يمهد السبل للراغبين في إخراج العقيقة والنذور وتقديم مختلف أنواع المساعدة للفئات المحتاجة، من خلال «بيت الخير».

يذكر أن «بيت الخير» قد أعلنت مؤخراً عن ذبح 2.125 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك، بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون درهم، وتم توزيعها على 4.250 أسرة، على شكل حصص من اللحوم الطازجة، تكفي الأسرة على مدار العيد.