انطلاق المنتدى الرقمي الأول لـ«بودكاست الشباب العربي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز الشباب العربي المنتدى الرقمي الأول لأعضاء النسخة الأولى من برنامج بوكادست الشباب العربي، والذي يضم 100 شاب وشابة من المتميزين في مجالاتهم من 18 دولة عربية. وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «محتوايز» السعودية الرائدة في صناعة البودكاست، والمحتوى الصوتي العربي، تؤسس لتقديم خدمات التدريب والدعم لأعضاء البرنامج ليكونوا جزءاً من شراكات تضم 10 مؤسسات إقليمية ودولة متخصصة في صناعة البودكاست والتدوين الصوتي.

الإعلان عن مذكرة التفاهم جاء بالتزامن مع فعاليات «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي» من خلال لقاء ترحيبي عبر تقنية التواصل عن بُعد، بمشاركة قرابة مائة شاب عربي، وسط أجواء حوارية تتعلق بمستقبل صناعة البودكاست وأثره في نشر المعرف وإحداث التطور المجتمعي عربياً.

وقع مذكرة التفاهم سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي، وخالد القنيعة، المدير التنفيذي لـ«محتوايز»، وبموجب المذكرة تنعقد اتفاقية شراكة حصرية بين مركز الشباب العربي ومنصة «محتوايز» لتقديم خدمات التدريب والدعم للمشاركين في برنامج «بودكاست الشباب العربي».

وأكد النظري خلال لقائه مع المشاركين في البرنامج أهمية تطوير المحتوى العربي، وبناء جيل جديد من صنّاع المحتوى العرب لإيصال الصورة الحقيقية عن الشباب العربي إلى العالم، وتعزيزاً لمساهمة الشباب في تطوير مجتمعاتهم من خلال الحلول الإبداعية المبتكرة، وهو ما يسعى مركز الشباب العربي لترسيخه من خلال مبادرات مثل «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي».

وكانت الجلسة الحوارية التي شهدت توقيع الاتفاقية قد تخللتها نقاشات في العمق بين المشاركين تتعلق بتوجهات وآفاق صناعة البودكاست عالمياً وإمكانيات صنّاع المحتوى العرب على إحداث تأثير في هذه الأداة التواصلية الفاعلة.

وقد استهل سعيد النظري الجلسة بالترحيب بالحضور وتهنئة المشاركين، متمنياً رؤيتهم جميعاً في الإمارات للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي، الذي يمثل بدوره منصة للتواصل واستعراض التكنولوجيا المتقدمة.

وقال: «البودكاست لا يحتاج سوى إلى شخص موهوب وجهاز ميكروفون، وقد تمكنا بالفعل من خلال هذا البرنامج من تحديد حوالي 100 موهوب على مستوى العالم العربي لدعم نماذج عملهم الناجحة».

وأعرب النظري عن ثقته بإمكانية وصول الشباب العربي بسرعة إلى مراكز متقدمة في عالم صناعة البودكاست، مبدياً استعداد مركز الشباب العربي لتوفير كل مساعدة، وفتح كل الأبواب أمام أصحاب المواهب.

مشاركون

عرض المشاركون في الفعالية من مختلف الدول العربية تجاربهم حول صناعة المحتوى، وتمويلها من خلال الإعلانات وعقود الرعاية، وأهمية وجود الشراكات مع الجهات الراغبة بإحداث تأثير في قضايا رئيسة، مثل البيئة والاقتصاد الأخضر. يضم البرنامج الذي يتواصل على مدى ثلاثة أشهر شباباً وشابات من كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، ومصر، والمغرب، والأردن، السودان، العراق، سوريا، فلسطين، تونس، الجزائر، اليمن، موريتانيا، الصومال، جزر القمر، لبنان.