تدريب رقمي لموظفي حكومة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان منصة التدريب الرقمي لحكومة عجمان إحدى المبادرات والمشاريع الرئيسة للدائرة، وتهدف إلى تقديم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية لموظفي الحكومة، وفق أحدث أساليب التدريب والحلول الرقمية.

وقالت صفية المحرزي، مديرة إدارة التدريب والتطوير في الدائرة: إن إطلاق المنصة يأتي في إطار مواكبة عملية التحول الرقمي، وتماشياً مع جهود الدولة وإمارة عجمان نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي حكومة عجمان، وضمان التعلم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في المجالات كافة.