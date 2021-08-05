شرطة دبي: 3991 «شهادة فقدان جواز السفر» عبر «البلوك تشين»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إجراء 3991 معاملة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر تقنية «البلوك تشين» المرتبطة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، وذلك منذ إطلاقها في شهر فبراير من العام الجاري.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر منظومة «البلوك تشين»، جاء تطبيقها تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية الإمارات للمعاملات الرقمية «بلوك تشين2021»، والهادفة إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل التعاملات الحكومية إلى منصّة بلوك تشين.

ولفت العميد الرزوقي إلى أن إجراء معاملة الحصول على خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر منظومة «البلوك تشين» تعتبر آمنة ومُشفرة، مبيناً أنه يُمكن للمتعاملين التقديم للحصول عليها من خلال موقع وتطبيقات شرطة دبي، وكذلك من خلال مراكز الشرطة الذكية، أو من خلال نوافذ الخدمة المُتاحة والمرتبطة مباشرة ضمن سلسلة «البلوك تشين» في النيابة العامة ومحاكم دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكد أنه يمكن للمتعامل الحصول على الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، منوهاً إلى أنه كان الحصول على شهادة فقدان جواز سفر في السابق يحتاج إلى 5 زيارات لكل من الجهات المشاركة في تقديم الخدمة في 4 أيام عمل، لكن اليوم بفضل تقنية «البلوك تشين» المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين لا يحتاج المتعامل لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، وإنما تنفيذ الخدمة بطريقة ذكية وسهلة وآمنة. كما أكد العميد الرزوقي أن خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» جاء إطلاقها تماشياً مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» من أجل إسعاد المجتمع والتيسير على المتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الخدمة خفضت إجراءات التقديم على شهادة فقدان جواز السفر من 8 خطوات إلى 3 خطوات ذكية فقط.