اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | ضبط 34 منشأة غير ملتزمة خلال العيد في كلباء

0 نشر
سمية الحمادي ■ كلباء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 منشأة غير ملتزمة خلال العيد في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة عن تسجيلها 34 مخالفة وإنذاراً لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، منوهة أنها خصصت 182 زيارة تفتيشية خلال الفترة ذاتها للتأكد من مدى التزام المنشآت بالقوانين ولوائح المخالفات حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها المدينة.

ونظمت البلدية حملات ميدانية بشكل متواصل ومستمر طوال أيام إجازة عيد الأضحى للحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والصحية بالشروط المتبعة في البلدية، بالإضافة إلى الحرص على التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا