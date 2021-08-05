الامارات | 12 أغسطس الجاري عطلة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أغسطس الجاري عطلة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرّر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية «المُرَحَّلة» لعام 1443 الهجري في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس 12 أغسطس 2021.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري عطلة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

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