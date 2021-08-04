الامارات | «صيادي أم القيوين» توفر ورشة للصيادين لصيانة معداتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادي أم القيوين» توفر ورشة للصيادين لصيانة معداتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأم القيوين الدعم اللازم لمنتسبيها من خلال ورشة الصيادين التي تركز على صيانة المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات وغيرها فيما تقدم عددا من الخدمات للصيادين، كالصيانة والإصلاح المجاني للمكائن وتوفير كافة القطع اللازمة بمستودعاتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية جاسم حميد الشر إن الجمعية تسعى دائما إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الصيادين.

وأشار إلى أن الورشة توفر الخدمات لصيانة المعدات وتأهيل القوارب وبأسعار رمزية لكل المنتسبين، مما يعزز الدعم الكبير الذي يتلقونه من إدارة الجمعية ليساعد ويوفر عليهم مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح الشر أن الخدمات المقدمة بالورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم الدعم اللازم لمهنة الصيد التي تحظى برعاية واهتمام مستمر من الدولة، إضافة إلى حل المعوقات وتسهيل متطلبات الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية بالإمارة.

وقال إن الورشة تم تجهيزها بكافة المعدات والأدوات اللازمة، لتحسين وسرعة إنجاز أعمال صيانة المحركات المطلوبة، مما يؤدي إلى جذب عدد من الصيادين للانضمام للعمل في هذه المهنة التي تعتبر مهنة الآباء والأجداد.

وأكد الشر أن الورشة أنجزت الكثير خلال الأشهر الخمسة الماضية من صيانة ما يقارب 480 قاربا بجميع معداتها، وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتخفيف الأعباء على الصيادين.

وقال إن الجمعية أوجدت هذه الورشة لتصليح المكائن وصيانة القوارب من خلال توفير الرافعات من أجل مساعدة الصيادين في نقل المعدات، فضلا عن توفير متطلبات منتسبي الجمعية من الصيادين واحتياجاتهم العملية بعد رصد مقترحاتهم، مشيرا إلى أن الورشة تقوم بمهام الدعم اللوجستي والصيانة وإصلاح القوارب وتعزيز التواصل مع الصيادين وارشادهم، بالإضافة إلى بيع مستلزمات المهنة بأسعار مناسبة ومنافسة لتلك التي تطرحها المحال التجارية.

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