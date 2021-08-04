الامارات | طقس الغد غائم جزئياً ومغبراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً ومغبراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال شرقاً يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم / س. والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 22:40 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.

وتوقع أن يكون الموج يكون في بحر عمان خفيفا .. فيما سيحدث المد الأول عند 08:37 والمد الثاني عند الساعة 19:02.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

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