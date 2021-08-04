مصر.. تزايد معدلات مياه فيضان النيل الواصلة للسد العالي

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، تزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وذلك على خلفية بدء فيضان نهر النيل مع بداية شهر أغسطس الجاري.

وقالت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، إنه يتم إطلاق كميات مياه إضافية لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مشيرة إلى انعقاد دائم على مدار الساعة للمتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وناقشت اللجنة التي انعقدت برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري سيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021 -2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

ووجه وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الفيضانات السودانية، أن منسوب النيل في الخرطوم وصل لمنسوب الفيضان، حيث سجلت الخرطوم 16.48 مترًا.