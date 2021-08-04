جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعلن بدء مقابلات الهيئة التدريسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن بدء مقابلات الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2021 - 2022، حيث وصل عدد الذين انتقلوا إلى مرحلة المقابلة الوظيفية إلى 200 مرشح من أصل قرابة 8000 طلب تم تقديمه عبر منصات الجامعة من مختلف بلدان العالم العربي، حيث تشمل إجراءات القبول مقابلات وظيفية مع المرشحين تليها المرحلة الثانية من الاختبارات العامة والتخصصية. وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تطبيق أعلى المعايير المهنية في استقطاب واختيار أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد، وأن الجامعة تلقت عددا هائلا من طلبات الالتحاق وقد تم التعامل مع هذه الطلبات وفرزها واختيار الطلبات المرشحة للمقابلة بعناية ودقة وبما يتناسب مع تطلعات الجامعة الأكاديمية والبحثية. يذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتحت أبواب التوظيف منذ شهر مارس 2021 لتعيين أساتذة مشاركين في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية وعلومها وفي تخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي، وقد حددت الجامعة شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصص، والخبرة الكافية في التدريس الجامعي والتميز في البحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تضم كادراً أكاديمياً متميزا من جميع أنحاء العالم حرصاً على حصول طلابها على أفضل مستويات التعليم الأكاديمي فضلاً عن أنها أول جامعة تطرح برنامج تسامح وتعايش على مستوى العالم كما تهدف إلى تعزيز منظومة التعليم العالي في الدولة، وذلك عبر تقديم برامج أكاديمية متخصصة في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا في العلوم الإنسانية والربط بين المعرفة والفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع.